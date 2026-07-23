Проблемы Лурье на закончились. Купившая квартиру у Долиной столкнулась с налоговой

История вокруг квартиры Ларисы Долиной получила неожиданное продолжение. Как выяснилось, у Полины Лурье, которая приобрела недвижимость певицы в центре Москвы, возникли проблемы с Федеральной налоговой службой.
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