Мадзарри о 2:1 с «Кальяри»: «Наполи» мог начать сомневаться в своих силах, если бы не выиграл. Рад, что Осимхен и Квара забили – им нужно было вновь стать героями»

«Крайне важная победа, нам нужно было вернуться в нужную колею, потому что мы – «Наполи». Если бы мы сегодня не выиграли, то ситуация была бы скверная – команда могла начать сомневаться в своих силах (ранее неаполитанцы проиграли в Серии А «Ювентусу» и «Интеру» – прим.