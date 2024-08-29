Педагог брата Дурова: задержание Павла – большой шаг Франции назад

ИЗВЕСТИЯ Основатель Санкт-Петербургского математического центра для одаренных школьников, экс-преподаватель Николая Дурова (брата основателя мессенджера Telegram Павла Дурова) и друг семьи Сергей Рукшин заявил 78.
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