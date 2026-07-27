МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 745 подписчиков

В Белгороде после атаки БПЛА загорелись квартиры и машины: пострадали 12 человек

В Белгороде после атаки БПЛА загорелись квартиры и машины: пострадали 12 человек

Повреждены несколько многоэтажек и частный дом БЕЛГОРОД, 27 июля, ФедералПресс. В результате украинского удара беспилотниками в Белгороде вспыхнули пожары в жилом доме и на парковке, а также пострадали мирные жители.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии