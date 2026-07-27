В Белгороде после атаки БПЛА загорелись квартиры и машины: пострадали 12 человек

Повреждены несколько многоэтажек и частный дом БЕЛГОРОД, 27 июля, ФедералПресс. В результате украинского удара беспилотниками в Белгороде вспыхнули пожары в жилом доме и на парковке, а также пострадали мирные жители.
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