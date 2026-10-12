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Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США

Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США

Ситуация вокруг объявленного президентом США Дональдом Трампом "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом обрастает подробностями, которые ставят под сомнение саму возможность таких договоренностей .

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