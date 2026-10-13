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АКОРТ: сливочное масло, свинина и рис стали самыми подешевевшими в сентябре

АКОРТ: сливочное масло, свинина и рис стали самыми подешевевшими в сентябре

В сентябре в России розничные цены на свинину снизились в среднем на 18%, а на баранину — на 2,9%. При этом потребители продолжают выбирать более дешевое мясо: например, продажи индейки в январе–июне выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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