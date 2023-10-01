Медведев указал на новые поводы к «третьей мировой»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале последние инициативы Запада: английские курсы подготовки солдат ВСУ на территории Украины и поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России.
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