Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что судья матча 11‑го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (3:3) Никита Новиков должен был удалить защитника железнодорожников Жерзино Ньямси в первом тайме.
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