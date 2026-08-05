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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» ни разу не забила «Зениту» при Талалаеве в официальных матчах. 1.70 – снова не забьет

«Зенит» примет «Балтику» в Фонбет Кубке России. Клуб из Калининграда ни разу не забивал «Зениту» в официальных матчах при Андрее Талалаеве – два поражения по 0:1 и ничья 0:0.

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