❗️⚡️Компании Northrop Grumman и Boeing продемонстрировали автоматизированное взаимодействие между БЛА MQ-4C Triton и пилотируемым морским патрульным самолетом P-8A Poseidon.
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❗️⚡️Компании Northrop Grumman и Boeing продемонстрировали автоматизированное взаимодействие между БЛА MQ-4C Triton и пилотируемым морским патрульным самолетом P-8A Poseidon.