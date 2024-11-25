Guardian: в ФРГ готовятся к войне с Россией и составляют список бункеров

В ФРГ решили составить полную опись бомбоубежищ.МВД Германии уведомило граждан о том, что в стране будет составлен полный перечень бункеров, которые могут быть использованы как убежища для гражданских лиц.
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