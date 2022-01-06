Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В Кызылорде силовики пресекли попытки устроить беспорядки

Силовики пресекли попытки протестующих устроить беспорядки в Кызылорде, сообщает Sputnik Казахстан.«В Кызылорде минувшей ночью предпринимались попытки устроить беспорядки, но полиция их пресекла», — говорится в сообщении.

