В Кызылорде силовики пресекли попытки устроить беспорядки

Силовики пресекли попытки протестующих устроить беспорядки в Кызылорде, сообщает Sputnik Казахстан.«В Кызылорде минувшей ночью предпринимались попытки устроить беспорядки, но полиция их пресекла», — говорится в сообщении.
