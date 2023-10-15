В МОК предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха

фото: pxhere.com На 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), проходившей в Мумбаи (Индия), несколько членов комитета выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию, чтобы позволить президенту МОК Томасу Баху быть переизбранным на еще один срок.
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