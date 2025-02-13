The Times: Украина шокирована переговорами Путина и Трампа без Киева

Global Look Press/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали духом из-за переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом без участия Киева, сообщает газета The Times со ссылкой на источник.
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