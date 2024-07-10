По делу о рекордной взятке арестовали активы сбежавших экс-сотрудников МВД

Активы сбежавших из России экс-сотрудников МВД Георгия Сатюкова и его бывшего подчиненного Дмитрия Соколова, обвиняемых в получении рекордной взятки в размере 5 млрд рублей, арестованы по решению Следственного комитета, сообщил 10 июля «Коммерсантъ».