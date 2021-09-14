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На складе временного хранения автоперехода Полтавка не осталось свободных мест

На складе временного хранения автоперехода Полтавка не осталось свободных мест

В связи с загруженностью складов временного хранения, прилегающих к ДАПП Полтавка (Приморский край), и отсутствием места для размещения товаров на них, перемещение автотранспортных средств с иностранными товарами и их размещение на временное хранение возможно только после освобождения места на полезных площадях, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.

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