Руководство Демократической партии обвинили в организации переворота против Джо Байдена

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал на своей странице в соцсети Х планы 24-х представителей Демократической партии исключить президента США Джо Байдена из предвыборной гонки как «переворот против президента».
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