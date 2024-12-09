Кандидат на пост канцлера ФРГ выступил от имени партии войны. Комментарий Георгия Бовта

В ходе переговоров с Зеленским Мерц выступил фактически с осуждением политики собственной страны в отношении Украины и заявил, что поддерживает идею предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, от чего все время конфликта последовательно отказывался действующий канцлер ШольцВ Киев c неожиданным визитом побывал кандидат в канцлеры Германии от партии ХДС Фридрих Мерц.