АСИ и Москва запустили пилот для 7,7 тыс. школьников из 10 регионов

В этом году более 7,7 тыс. учеников из 165 школ 10 российских регионов начали углубленно изучать математику в рамках проекта "Математическая вертикаль для всей России", организованного АСИ и правительством Москвы при поддержке Министерства просвещения.
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