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NYT: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике из-за Израиля

NYT: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике из-за Израиля

Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку показывает, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля на фоне роста числа пострадавших в секторе Газа мирных жителей.

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