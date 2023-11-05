NYT: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике из-за Израиля

Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку показывает, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля на фоне роста числа пострадавших в секторе Газа мирных жителей.
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