Alibaba открыла бесплатный доступ к своему ИИ для создания видео

Этот шаг следует за растущей в Китае тенденцией к использованию ИИ с открытым исходным кодом. В прошлом месяце компания DeepSeek, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, также выпустила свою модель рассуждений бесплатно.
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