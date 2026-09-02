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МОСИНФОРМ

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Кинопроизводители могут вновь подать заявки на получение грантов в 2026 году

Кинопроизводители могут вновь подать заявки на получение грантов в 2026 году

В столице возобновили прием заявок по двум направлениям финансовой помощи кинопроизводителям. Одна программа поддерживает проекты, формирующие образ Москвы на экране, а другая помогает продвигать российские фильмы.

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