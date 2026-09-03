Мария Машкова рассказала, что перенесла рак щитовидной железы

41-летняя актриса Мария Машкова призналась, что в 2012 году у неё был рак щитовидной железы."В далеком 2012 году я только что родила свою вторую дочку Александру, и через несколько месяцев начались съёмки в сериале "Жить дальше".
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