Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии

"Русские и сербы - братья навек". Так скандировали болельщики ведущего сербского футбольного клуба и чемпиона Сербии "Црвена Звезда" на игре с белградским клубом "Вождовац" вечером в субботу, размахивая российскими флагами.
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