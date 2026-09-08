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От «алтайской травмы» до «медикаментозной комы». Что происходит с лидером «Справедливой России»?

От «алтайской травмы» до «медикаментозной комы». Что происходит с лидером «Справедливой России»?

Что на самом деле происходит с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым? После его алтайской травмы в конце августа, глава СР полностью пропал с политических и информационных радаров.

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