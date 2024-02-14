ИИ показал, как бы выглядели персонажи Mortal Kombat, если бы про них сняли фильм в стиле темного фэнтези 80-хАвтор YouTube-канала с ником DigitalOverload777 опубликовал видео, на котором показал, как могла бы выглядеть экранизация серии файтингов Mortal Kombat, если бы за дизайн персонажей отвечал искусственный интеллект.