ИИ показал, как бы выглядели персонажи Mortal Kombat, если бы про них сняли фильм в стиле темного фэнтези 80-хАвтор YouTube-канала с ником DigitalOverload777 опубликовал видео, на котором показал, как могла бы выглядеть экранизация серии файтингов Mortal Kombat, если бы за дизайн персонажей отвечал искусственный интеллект.
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