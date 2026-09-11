Москвич против Lotus и Ferrari: да, и такое было при СССР!

Гоночный автомобиль, способный потягаться с грантами мирового автоспорта, на МЗМА делали всерьез. Но романтика, как часто бывает, разбилась о прозу жизни… Формулы Москвы Бурный скачок в развитии советского автоспорта в 1950-х – 1960-х был, как ни странно, инициирован созданным после Великой Отечественной войны министерством автомобильной промышленности.