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Царьград

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Песков заявил об отсутствии желания Европы участвовать в переговорах

Песков заявил об отсутствии желания Европы участвовать в переговорах

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, отметил, что европейские страны не проявляют инициативы для подключения к переговорам по урегулированию кризиса на Украине, в то время как Россия остаётся открытой к диалогу.

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