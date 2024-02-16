Большинство россиян оказались готовы купить машину после аварии

Большинство россиян (74 процента) готовы приобрести подержанный автомобиль после ДТП. При этом 35 процентов решились бы на сделку в случае незначительных повреждений транспортного средства, столько же купят такое авто, если продавец сделает скидку, а 22 процента готовы на приобретение, если в ДТП никто не пострадал.