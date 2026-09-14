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Антифашист

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Орбан поднял «брошенную перчатку» и провозгласил в стране время «национального сопротивления»

Орбан поднял «брошенную перчатку» и провозгласил в стране время «национального сопротивления»

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан провозгласил «время национального сопротивления» силам, которые пришли к власти в стране.

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