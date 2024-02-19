В Запорожье уничтожен агент СБУ, готовивший теракт против политика

Гражданина РФ завербовали сотрудники СБУ.фото: nac.gov.ru--> ФСБ нейтрализовала украинского агента, готовившего перед выборами теракт против одного из политиков Запорожской области, сообщает пресс-служба силовиков.
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