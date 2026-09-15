Дмитрий Баринов вернулся в ЦСКА после операции в Германии

Дмитрий Баринов, полузащитник ЦСКА и сборной России, вернулся в Москву после операции в Германии. Ранее он получил травму в матче против "Локомотива" 22 августа.
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