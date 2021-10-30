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Православная вера: Хотелось бы многим недругам Россию «сжевать», да вот хранима она Святыми

Православная вера: Хотелось бы многим недругам Россию «сжевать», да вот хранима она Святыми

Как это частенько бывает в нашей многонациональной семье, где близких жизнь «разбросала» по дальним странам, но не лишила теплоты, заботы друг к другу.

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