Православная вера: Хотелось бы многим недругам Россию «сжевать», да вот хранима она Святыми

Как это частенько бывает в нашей многонациональной семье, где близких жизнь «разбросала» по дальним странам, но не лишила теплоты, заботы друг к другу.
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