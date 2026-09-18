Бойцы ВС РФ спасли мать с сыном, которая почти два года прятала его от ВСУ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Север" спасли из освобожденного населенного пункта в Харьковской области мать и ее маленького ребенка, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым