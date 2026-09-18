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ТАСС

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Бойцы ВС РФ спасли мать с сыном, которая почти два года прятала его от ВСУ

Бойцы ВС РФ спасли мать с сыном, которая почти два года прятала его от ВСУ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Север" спасли из освобожденного населенного пункта в Харьковской области мать и ее маленького ребенка, сообщили в Минобороны РФ.

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