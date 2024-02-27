В Барнауле объявили требования к чучелу, которое сожгут на Масленицу

Высокие оценки получат яркие и самобытные работы, которые удивят жюри конкурса В Барнауле стартовал конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело "Боярыня Масленица", который пройдет в парке культуры и отдыха "Центральный", сообщает мэрия.
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