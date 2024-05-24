Российским женщинам могут сократить рабочую пятницу на два часа

Обращение направлено министру труда.фото: pixabay.com/StartupStockPhotos --> Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, предложив сократить рабочую пятницу на два часа для женщин с сохранением зарплаты.
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