Российским женщинам могут сократить рабочую пятницу на два часа

Обращение направлено министру труда.фото: pixabay.com/StartupStockPhotos --> Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, предложив сократить рабочую пятницу на два часа для женщин с сохранением зарплаты.