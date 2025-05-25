Трамп объявил о 50% пошлине на товары из ЕС: “Я не ищу соглашения”

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен идти на компромисс в торговом споре с Европейским Союзом, подтвердив свои планы по введению 50-процентной пошлины на все товары из ЕС с 1 июня 2025 года.
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