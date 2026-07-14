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Редкий выход из тени: старшая дочь Константина Эрнста выросла точной копией своей матери Софьи

Глава Первого канала Константин Эрнст всегда оберегал свою семью от посторонних глаз, однако его старшая дочь Эрика, рожденная в браке с актрисой Софьей Эрнст (Заикой), все чаще привлекает внимание публики.

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