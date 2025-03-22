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Царьград

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Уиткофф: Путин ходил в церковь после покушения на Трампа, чтобы помолиться за него

Уиткофф: Путин ходил в церковь после покушения на Трампа, чтобы помолиться за него

Спецпосланник США Стив Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону.Советник президента Трампа и спецпосланник США Стивен Уиткофф дал интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал, что сделал Владимир Путин после покушения на Дональда Трампа.

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