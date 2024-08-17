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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Комиссия в Steam для российских разработчиков игр выросла на 30 % — при продажах ...

Комиссия в Steam для российских разработчиков игр выросла на 30 % — при продажах ...

Комиссия в Steam для российских разработчиков игр выросла на 30 % — при продажах в СШАКомпания Valve начала взимать дополнительный налог в размере 30 % с российских разработчиков, продающих свои игры на территории США через платформу Steam.

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