Комиссия в Steam для российских разработчиков игр выросла на 30 % — при продажах в СШАКомпания Valve начала взимать дополнительный налог в размере 30 % с российских разработчиков, продающих свои игры на территории США через платформу Steam.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)