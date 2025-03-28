Соглашение о морском перемирии не касается российских военных кораблей.Представитель МИД Украины Олег Тихий сообщил, что соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии