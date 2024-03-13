NNSA: необходимость возобновлять ядерные испытания в США отсутствует

Заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) Фрэнк Роуз заявил, что специалисты управления считают, что для Соединенных Штатов нет смысла возобновлять ядерные испытания, также пока нет решения о возможном расширении арсенала атомного оружия.
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