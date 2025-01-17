Стрелков обжаловал в Верховном суде вынесенный ему ранее приговор

Экс-полковник ФСБ Игорь Гиркин, участвовавший в событиях на Донбассе в 2014 году и известный под фамилией-псевдонимом Стрелков, обжаловал свой приговор в Верховном суде, в пятницу, 17 января, ТАСС со ссылкой на материалы суда.