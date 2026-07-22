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Царьград

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Минобороны РФ: "Мста-С" уничтожила позиции ВСУ на добропольском направлении

Минобороны РФ: "Мста-С" уничтожила позиции ВСУ на добропольском направлении

Подразделение "Мста-С" 385-й артиллерийской бригады успешно уничтожило укрепленные позиции, блиндажи и пункт управления дронами ВСУ вместе с операторами на добропольском направлении, используя высокоточные боеприпасы "Краснополь-М2".

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