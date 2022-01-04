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В КНДР показали один матч Южной Кореи на ЧМ-2022 – 1:4 от Бразилии. Большинство игр турнира транслировали с задержкой в 1-2 дня

В КНДР показали один матч Южной Кореи на ЧМ-2022 – 1:4 от Бразилии. Большинство игр турнира транслировали с задержкой в 1-2 дня

Гостелевидение КНДР впервые показало матч сборной Южной Кореи на ЧМ-2022. Как пишет NK News, первым матчем с участием сборной Южной Кореи на ЧМ-2022, показанным в Северной Корее, стала игра 1/8 финала, в которой Бразилия победила со счетом 4:1.

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