Фотографии мировых рок-звезд в молодости, которые вы вряд ли видели

В этой поистине исторической подборке — диптихи знаменитых певцов и музыкантов. При первом взгляде на эти портреты не сразу понимаешь, что происходит и кто этот симпатичный хитрый мальчуган на фотографии рядом с рыжим Боуи? Или во-о-от эта девочка с двумя хвостиками — неужели именно такой в детстве была Эми Уайнхаус? В общем, удивляйтесь сами.
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