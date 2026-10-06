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Позитив для оптимистов

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В чем причина паузы в ударах по мостам в Киеве

В чем причина паузы в ударах по мостам в Киеве

  После ударов по мостам в Киеве, которые не прекращались всю прошлую неделю, наступила пауза, которую некоторые расценили, как «реверанс» в адрес прибывшего в конце прошлой недели на Украину канцлера Германии Фридриха Мерца.

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