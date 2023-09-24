Эту историю хорошо знают в КНДР. Наверняка осведомлен о ней и нынешний руководитель страны Ким Чен Ын.
О подвиге, который на долгие годы оказался забытым
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Да,забывать о таких героях никак нельзя. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ ЯКОВУ НОВИЧЕНКО!!!!
Ответить
9 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Наши поганые либерасты презирают Советское прошлое!
Ответить
8 час.
Alex Nемо
Они не презирают прошлое, они его боятся потому что там были вот такие ЛЮДИ!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии