Спутник

483 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Евстафьев
    Всё это нам предстоит восстанавливать: лицо, репутацию, примат морали над выгодой. Именно нам, 50-х годов рождения, м...Сергей Кургинян р...
  • Виктор Попов
    Уважаемые! Тщеславие(!) есть Естественное Состояние Души для Любого(!) Человека!!!  Только!   У Одних Оно (Тщеславие!...Сергей Кургинян р...
  • Виктор Попов
    Уважаемые! Захар Прилепин НАЧИТАННЫЙ(!) Мужик!!!  Однако Он УПУСКАЕТ Две Истины:  "На Вкус и Цвет - Товарища НЕТ!!!" ...Захар Прилепин: С...

О подвиге, который на долгие годы оказался забытым

О подвиге, который на долгие годы оказался забытым

Эту историю хорошо знают в КНДР. Наверняка осведомлен о ней и нынешний руководитель страны Ким Чен Ын.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Да,забывать о таких героях никак нельзя. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ  ЯКОВУ НОВИЧЕНКО!!!!
Ответить
9 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Наши поганые либерасты презирают Советское прошлое!
Ответить
8 час.
Alex Nемо
Они не презирают прошлое, они его боятся потому что там были вот такие ЛЮДИ!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх