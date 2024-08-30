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Италия одобрила поддержку восстановления энергосистемы Украины на €200 млн

Италия одобрила поддержку восстановления энергосистемы Украины на €200 млн

Совет министров Италии одобрил законопроект о совместном финансировании восстановления электросетей Украины на сумму 200 миллионов евро в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), информирует итальянское Министерство иностранных дел.

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