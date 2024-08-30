Италия одобрила поддержку восстановления энергосистемы Украины на €200 млн

Совет министров Италии одобрил законопроект о совместном финансировании восстановления электросетей Украины на сумму 200 миллионов евро в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), информирует итальянское Министерство иностранных дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии