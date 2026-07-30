Почему гигантские испанские слизни захватывают дачи и как от них избавиться

Эксперты рассказали, как распознать и победить вредителей. Слизни 123RF/legion-media.ru С каждым теплым сезоном огородники средней полосы России сталкиваются с нашествием испанских слизней (Arion vulgaris).
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